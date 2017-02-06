Более половины россиян выступили против отмены «закона Димы Яковлева»

Участница одиночных пикетов в поддержку «закона Димы Яковлева» у здания Совета Федерации в Москве

Более половины россиян (54 процента) против отмены «закона Димы Яковлева» даже в том случае, если США дадут гарантии жизни и здоровья усыновленных российских детей. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

В то же время 41 процент респондентов не против отмены закона в случае предоставления гарантий. Еще 5 процентов затруднились ответить на поставленный вопрос.

«Закон Димы Яковлева» одобряет 71 процент опрошенных. Противоположной точки зрения придерживаются 25 процентов.

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Число допускающих для себя возможность усыновить ребенка составляет 30 процентов. Еще 2 процента это уже сделали. Не считают возможным для себя взять ребенка 64 процента опрошенных.

«С каждым годом растет доля не только тех, кто декларирует готовность помочь детям-сиротам или допускает для себя возможность усыновления, но и тех, кто реализует такие намерения на практике, — отметила директор специальных программ ВЦИОМ Елена Михайлова. — Постепенное увеличение доли тех, кто не поддерживает предусмотренные "законом Димы Яковлева" ограничения, является скорее косвенным отражением восприятия внешнеполитических событий».

Опрос ВЦИОМ проводился 28-29 января. В нем приняли участие 1,2 тысячи человек. Возможная погрешность не превышает 3,5 процента.

В январе спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия может отменить «закон Димы Яковлева», если США дадут гарантии жизни и здоровья усыновленных российских детей. Ранее в том же месяце ЕСПЧ счел неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами. Однако замглавы Минюста Георгий Матюшкин пообещал, что вердикт будет обжалован российской стороной.

«Закон Димы Яковлева» действует в России с 1 января 2013 года. Согласно ему, американцам запрещено усыновлять российских детей. Закон стал ответом на американский «акт Магнитского».