Россию призвали подумать о выходе из ЕСПЧ на фоне спора о «законе Димы Яковлева»

Решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о неправомерности «закона Димы Яковлева» должно заставить российские власти задуматься о выходе страны из-под юрисдикции европейских наднациональных организаций. Такое мнение в беседе с «Лентой.ру» во вторник, 17 января, высказал первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов.

«Мы вступали в Совет Европы и, соответственно, в ЕСПЧ, в 1990-е годы, когда надеялись стать членами Европейского союза. Сейчас понятно, что ни мы не хотим этого, ни члены ЕС не жаждут нас там видеть», — сказал депутат-справоросс.

По его мнению, пребывание России в ЕСПЧ «абсолютно вредно» с политической точки зрения. «Мы передали часть своего суверенитета, часть своей судебной власти наднациональным европейским структурам, которые находятся под контролем недружественных России государств», — подчеркнул Емельянов.

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Он пояснил, что у России есть юридическая возможность в любой момент выйти из Совета Европы и, следовательно, из ЕСПЧ и Парламентской ассамблеи (ПАСЕ), однако для этого нужна «политическая воля». Парламентарий уверен, что России следует отказаться от «старых, обветшалых форматов общения с европейцами», которые не предполагали равноправного сотрудничества между странами.

Ранее во вторник ЕСПЧ признал неправомерным запрет на усыновление российских детей-сирот американцами, так называемый «закон Димы Яковлева». Замглавы Минюста Георгий Матюшкин заявил, что страна обжалует вердикт.

Россия в феврале 1996 года стала 39-м государством-членом Совета Европы. Тогда же она подписала Европейскую конвенцию о защите прав человека и основных свобод, а также ряд протоколов к ней. Ратифицировав эти соглашения, страна признала юрисдикцию ЕСПЧ.