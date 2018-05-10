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«Закон Димы Яковлева» расширят

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В Государственную думу внесены поправки в «закон Димы Яковлева», согласно которым он распространится на тех, кто вмешивается в российские выборы, сообщает РИА Новости.

«Мы предлагаем механизм, который защитит наши выборы от влияния извне. В случае если организация попытается нарушить запрет как-либо влиять на выборы, вообще участвовать в выборном процессе, она будет признана нежелательной. А это значит, что она должна будет немедленно прекратить свою деятельность в нашей стране», — заявил один из авторов проекта, депутат Виктор Пинский.

По данным ТАСС, в закон 2012 года включат как физических, так и юридических лиц, которые якобы вмешиваются в российские выборы с помощью «натаскивания определенных кандидатов, информационной помощи и более жестких форм поддержки», тем самым представляя «угрозу основам конституционного строя, обороноспособности или безопасности России». Определять страны, которые вмешивались в выборный процесс, будут МИД и правительство.

Второй соавтор законопроекта, депутат Михаил Емельянов пояснил «Дождю», что в первую очередь закон направлен на российские структуры Великобритании и стран Европы.

Согласно закону «О мерах воздействия на лиц, причастных к нарушениям основополагающих прав и свобод человека, прав и свобод граждан Российской Федерации», более известного как закон Димы Яковлева, с 2013 года американским гражданам запрещено усыновлять российских детей, а политическим некоммерческим организациям с финансированием в США — работать в России. Его приняли в 2012 году в ответ на «закон Магнитского» о санкциях для россиян и организаций из России, нарушивших права человека. С тех пор число усыновленных иностранцами российских детей сократилось в три раза.

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