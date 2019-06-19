Российским сиротам предложили помогать без обращений с их стороны

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова считает, что для выпускников сиротских учреждений необходимо законодательно предусмотреть возможность получать социальную поддержку вне зависимости от того, обратились ли они за помощью. Об этом в среду, 19 июня, сообщает РАПСИ.

«Если бы были приняты эти изменения, мы бы с вами не дожидались печальных историй, с которыми мы сталкиваемся в рамках личных обращений», — сказала Кузнецова.

Она добавила, что ей подготовлен пакет соответствующих изменений в законодательство.

«Мы вышли с целым спектром предложений, большая часть из которых заключается в совершенствовании законодательного регулирования на федеральном уровне. Первое из них касается получения социальных услуг», — пояснила детский омбудсмен.

В феврале Кузнецова анонсировала запуск в России системы общественного мониторинга питания детей в школах.

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