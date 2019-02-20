Россиянам отдадут контроль за детским общепитом

В России запустят общественный мониторинг питания детей в школах, передает РИА Новости со ссылкой на аппарат уполномоченной по правам ребенка Анны Кузнецовой.

«Проблема невкусной еды, "разных" столов и питания детей с особенностями станут предметом особого внимания», — цитирует Кузнецову ее пресс-служба.

Проект будет реализован совместно с Советом отцов. В настоящее время ведется отбор подходящей методики для мониторинга из тех, что уже обкатываются в регионах.

Так, в Нижнем Новгороде, как сообщил агентству глава местного Совета отцов Александр Заремба, вся оперативная информация о состоянии школьных столовых собирается через специальный паблик для родителей в соцсетях и представляется руководству города для принятия решений.

В Краснодарском крае, по словам регионального детского омбудсмена Татьяны Ковалевой, информация собирается с помощью регулярных анонимных опросов.

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