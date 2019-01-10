Роспотребнадзор объяснил запрет приносить в школу еду из дома

В новой редакции СанПиНа по детскому питанию родителям не запрещается давать детям с собой в школу дополнительную еду. Ограничение касается использования принесенных из дома продуктов и блюд для организации питания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя пресс-службы Роспотребнадзора.

«Этот пункт никак не затрагивает выбор родителями способа питания детей. Безусловно, это право родителей давать ребенку дополнительную еду или заменять рацион полностью. На эти случаи документ не распространяется», — уточнил собеседник агентства. Он подчеркнул, что запрет на готовку из домашних продуктов — не новшество.

В настоящее время обновленный документ выставлен на обсуждение. Предполагается, что готовые к употреблению продукты, не относящиеся к группе скоропортящихся, можно будет использовать. Речь идет об орехах, сухофруктах и фруктах.

Ранее в среду, 9 января, «Московский комсомолец» опубликовал материал о новых правилах в питании детей. Газета сообщала, что в проекте СанПиНа есть пункт, запрещающий приносить с собой в столовую продукты и блюда из дома. Между тем в документе, который опубликован на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов, говорится следующее: «Не допускается использовать для организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».

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