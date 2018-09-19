Россияне поддержали идею нового запрета для школьников

Подавляющее большинство россиян (73 процента) поддерживает идею запрета смартфонов и других гаджетов для детей во время учебных занятий, сообщили ТАСС во Всероссийском центре изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

«Инициатива ограничить использование телефонов школьниками на уроках поддерживается респондентами всех возрастов и рассматривается ими не как вторжение в личное пространство наших детей, а как способ повысить их концентрацию на учебном процессе», — отметил гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров.

Введение нового запрета одинаково поддерживают люди, у которых есть дети школьного возраста и те, у кого их нет. Еще больше сторонников этой инициативы среди россиян, у чьих отпрысков вообще нет мобильников (81 процент).

Однако почти каждый пятый респондент ВЦИОМ отметил, что подобные меры ни к каким переменам не приведут.

Участие в исследовании приняли 1600 совершеннолетних жителей страны.

В конце июля глава Минпросвещения РФ Ольга Васильева, как пишет агентство, в ответ на вопрос о возможном запрете смартфонов в школах, заявила, что «любой запрет вызывает реакцию прямо противоположную», но уже через месяц поддержала идею собирать у детей телефоны перед началом уроков.

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