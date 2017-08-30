Васильева сочла недопустимым использование мобильников на уроках

Использование мобильных телефонов на уроках может мешать учебному процессу. Такое мнение выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе Общероссийского родительского собрания, передает «Интерфакс» в среду, 30 августа.

Она отметила, что во многих учебных заведениях есть планшеты, которых достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал.

По словам министра, руководство учебных заведений в праве выработать рекомендации относительно смартфонов, однако сама она придерживается мнения, что их стоит запретить. «Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска — зачем телефон, для того, чтобы бесконечно писать эсэмэски?» — отметила Васильева.

Глава ведомства добавила, что в некоторых школах на входе стоит специальный ящик, куда дети оставляют на время уроков мобильники. Для экстренной связи в таких учреждениях достаточно телефона у учителя, резюмировала Васильева.

В начале февраля 2016-го ученица хабаровской средней школы зачитала на уроке литературы куплет из песни «Переплетено» рэпера Оксимирона, выдав его за стихотворение Осипа Мандельштама. Учитель не обнаружила подмены и поставила ей «отлично». Одна из одноклассниц девушки засняла этот эпизод на камеру телефона и выложила в Twitter. Позже сам Оксимирон поделился этим постом, сопроводив его комментарием: «Немного о гуманитарном образовании».