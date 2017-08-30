Россия
 

Васильева сочла недопустимым использование мобильников на уроках

Перейти в «Мою Ленту»
Ольга Васильева
Ольга Васильева

Использование мобильных телефонов на уроках может мешать учебному процессу. Такое мнение выразила глава Минобрнауки Ольга Васильева в ходе Общероссийского родительского собрания, передает «Интерфакс» в среду, 30 августа.

Она отметила, что во многих учебных заведениях есть планшеты, которых достаточно, чтобы посмотреть рабочий материал.

По словам министра, руководство учебных заведений в праве выработать рекомендации относительно смартфонов, однако сама она придерживается мнения, что их стоит запретить. «Школа сама вправе выбирать, но мое глубочайшее убеждение, что оно мешает. Есть планшет, есть электронная доска — зачем телефон, для того, чтобы бесконечно писать эсэмэски?» — отметила Васильева.

Глава ведомства добавила, что в некоторых школах на входе стоит специальный ящик, куда дети оставляют на время уроков мобильники. Для экстренной связи в таких учреждениях достаточно телефона у учителя, резюмировала Васильева.

В начале февраля 2016-го ученица хабаровской средней школы зачитала на уроке литературы куплет из песни «Переплетено» рэпера Оксимирона, выдав его за стихотворение Осипа Мандельштама. Учитель не обнаружила подмены и поставила ей «отлично». Одна из одноклассниц девушки засняла этот эпизод на камеру телефона и выложила в Twitter. Позже сам Оксимирон поделился этим постом, сопроводив его комментарием: «Немного о гуманитарном образовании».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Учитель истории из Екатеринбурга придушил школьника и уволился
Обматерившая школьников тульская учительница русского языка уволилась
Хабаровская школьница выдала рэп Оксимирона за стих Мандельштама
Последние новости
Журналистку Первого канала похитили в Киеве
Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили старинным паровым катком
США успешно испытали противоракету на Гавайях
Серфингист спасся от трехметровой акулы у берегов Австралии
Найден эффективный способ улучшить работу мозга
СМИ рассказали о найденном в номере Джабраилова белом порошке
К «Пока все дома» придет Генпрокуратура
Другие материалы рубрики
Россия11:5429 августа

«Вы будете нас видеть в страшных снах»

Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
10:5329 августа

Генпрокуратура обвинила Росгидромет в ошибочном прогнозе перед ураганом в Москве

14:31Сегодня

Во ВЦИОМ сообщили о снижении трат россиян на сборы детей в школу

13:58Сегодня

Источник рассказал о состоянии сбитого кемеровским прокурором ребенка

Россия17:2629 августа
Максим Решетников

«Людям не все равно, как жить дальше»

И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
13:43Сегодня

В Петербурге ребенок с ВИЧ умер из-за отказа верующих родителей лечить его

09:5029 августа

Хабаровчане отомстили обливавшему зеленкой пассажиров таксисту

12:09Сегодня

Момент убийства врача в мурманском онкодиспансере попал на видео

Россия00:0229 августа

«Думал, само пройдет»

Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
13:14Сегодня

Путин пожелал Лукашенко крепкого здоровья

16:0829 августа

Молодой человек изнасиловал и ограбил возлюбленную за измену с другом  

12:06Сегодня

Москалькова сообщила об открытии эко-приемных в регионах России

Россия
«Вы будете нас видеть в страшных снах»
Семьи погибших шахтеров отказываются покидать Мирный
Максим Решетников«Людям не все равно, как жить дальше»
И.о. главы Пермского края Максим Решетников о реальной жизни в регионах
«Думал, само пройдет»
Почему каждый час от инфаркта умирают семь россиян
Во ВЦИОМ сообщили о снижении трат россиян на сборы детей в школу
Источник рассказал о состоянии сбитого кемеровским прокурором ребенка
В Петербурге ребенок с ВИЧ умер из-за отказа верующих родителей лечить его
Этому мальчику нужна ваша помощьХрустальный Матюша
За свою короткую жизнь мальчик перенес уже 15 переломов
Все материалы
Мир
Желтый кумар
Китай превратился в марихуановую сверхдержаву
Америка уходит под воду
Техас захлебывается из-за последствий мощнейшего урагана
Первая кровь
Развяжут ли Китай и Индия ядерную войну
Польский поджигатель леса задержан в Черногории
Глава немецкого МИД захотел вывезти американское ядерное оружие из Германии
Афганский груз
Американцев убивают в Афганистане уже 16 лет, и Трамп хочет продолжения
Добро пожаловать на дно
Беженцы тонут в Средиземном море из-за европейских благотворителей
Все материалы
Бывший СССР
Игорь ДодонТрамп на минималках
Зачем президент Молдавии объявил войну правительству и парламенту
Президент Приднестровья пригрозил Молдавии сбором ополченцев
Порошенко попросил львовских школьников украинизировать Донбасс
Волкер обвинил Россию в превращении Украины в националистическую страну
Пресс-секретаря президента Узбекистана уволили из-за музыкального фестиваля
Назван максимальный размер украинской пенсии
Валенса заявил о неспособности Европы «впитать» Украину
Все материалы
Финансы
Сланцы подмочило
Смертельная стихия оставила Америку без бензина
Золото войны
Немцы экстренно возвращают богатства на родину
20 вопросов и ответов
ПФР и «Лента.ру» разбирают самые распространенные запросы россиян о пенсиях
Трутнев поведал о майнинге биткоинов на Дальнем Востоке
Медведев снова объявил о переходе российской экономики к росту
Крипторубль назвали залогом превращения России в самую передовую страну мира
Внешэкономбанк спрогнозировал появление Moscowcoin
Все материалы
Бизнес
Форменное безобразие
Собрать ребенка в школу становится все дороже
Новая мощь Сибири
Красноярская ГЭС «ЕвроСибЭнерго» получит крупнейшие в истории колеса для турбин
Байкал: 360 минут и вся жизнь
Экологи и бизнесмены объединяются в борьбе за сохранение уникального озера
Выручка «МегаФона» выросла во втором квартале 2017 года
Глава ФНС рассказал о важности дизайна в налоговом администрировании
Forbes составил рейтинг богатейших предпринимательских кланов России
LADA Vesta стала официальным автомобилем Всемирного фестиваля молодежи
Все материалы
Силовые структуры
Умар ДжабраиловНочной Умар: бизнесмен устроил стрельбу в столичном отеле
На бывшего сенатора от Чечни Джабраилова завели дело о хулиганстве
Помять и простить
Драки «раз на раз» пришли на смену дуэлям
Станислав ДумкинМодный приговор
Что стоит за убийством блогера в парке Горького
Балтфлот подняли по тревоге на проверку боеготовности
В Подмосковье освободили похищенную женщину
В заброшенном доме на Камчатке полиция обнаружила пять тонн красной икры
В Тобольске задержали подозреваемого в поджоге трех жилых домов
Все материалы
Наука и техника
Пуск ракеты Minotaur 1 С того света
Украина снабдила США козырем в космической гонке
Galaxy Note 8Между первой и второй
Чем закончилась очередная попытка Samsung убить iPhone
Пуск Falcon 9Отжали
SpaceX принялась хоронить «Роскосмос»
«Союз» неудачно вывел шесть спутников
Названы сроки исчезновения российской части Каспийского моря
Пересмотрены рекомендации по употреблению жиров и углеводов
Получено самое холодное вещество во Вселенной
Все материалы
Спорт
Конор МакгрегорЦирк уехал, чемпион остался
Что ждет Макгрегора после поражения от Мэйуэзера
Федор Кудряшов«На Кубке конфедераций нам просто не повезло»
Футболист сборной России Кудряшов о задачах на сезон, Бердыеве и Тарасове
Наелась славы
Что заставило олимпийскую чемпионку Сочи Юлию Липницкую уйти из спорта в 19 лет
Толян перешел из «Хоффенхайма» в «Боруссию»
Шнуров признался в любви к выступившим под его песни российским гимнасткам
Действующая чемпионка мира по боксу умерла в возрасте 26 лет
Владимир Кличко написал книгу
Все материалы
Культура
Что смотреть осенью
20 самых интересных кинопремьер на ближайшие три месяца
А тому ли я дала
10 самых абсурдных фильмов, поддержанных Фондом кино
Кадр из фильма «Мстители»«Комиксы — как Библия: все знают, но мало кто прочел»
Почему их любят смотреть в кино, но редко держат на книжных полках
В сети объяснили странное поведение Бронна в последней серии «Игры престолов»
Неоконченные романы Терри Пратчетта уничтожили старинным паровым катком
Вышла короткометражка по мотивам «Бегущего по лезвию» с Джаредом Лето
Продюсер хоррора «Оно» ответил на претензии потерявших работу клоунов
Все материалы
Интернет и СМИ
Очень темные дела
Кто зарабатывает миллиарды на наркоторговле в Tor
Даркнет здорового человека
В скрытых уголках сети водятся не киллеры и наркоманы, а задроты и кошатники
Журналистку Первого канала похитили в Киеве
К «Пока все дома» придет Генпрокуратура
«Они угрожают убить меня и моим родителям угрожают»
Рыдающий парень с потекшей тушью хотел спасти Бритни Спирс, но изменил интернет
У просидевших в одиночной камере участников телеэксперимента сдали нервы
Студентов решили премировать бесплатной порноподпиской на 25 лет
Все материалы
Ценности
Молодой, будешь?
Классические бренды заигрывают с поколением 20-летних
Balenciaga снял рекламную кампанию на камеры видеонаблюдения
«Ребята из Узбекистана — лучшие»
Что грозит внешности российских мужчин
Victoria’s Secret удивит китайцев полуголыми женщинами
Plein Sport предложил утепляться «металлическими» пуховиками
Зима близко
Как не умереть с тоски в ожидании нового сезона «Игры престолов»
Bentley показал новый Continental для ценителей роскоши
Все материалы
Путешествия
Долго, дорого, интернета нет
20 полезных советов для путешествующих по России на автомобиле
Праздник стрелков, регата и аттракционы
Ради чего туристу ехать в Северную Германию
Российские туроператоры «махнули рукой» на Египет
Серфингист спасся от трехметровой акулы у берегов Австралии
Новый сервис предложил деньги всем желающим за поиск авиабилетов
Советская бомба нарушила работу берлинского аэропорта
Неизвестный обстрелял россиянку на Пхукете
Все материалы
Из жизни
Большие караты
Драгоценности Ким Кардашьян всплыли в еврейском подполье
Питер МэдсенКонцы в воду
Мог ли датский Илон Маск убить и расчленить журналистку на личной подлодке
«Они любят, когда ребенка учат белые»
История башкирского рабочего, перебравшегося в Китай
Три медведя наведались к байдарочникам за лакомством
Два бегемота отбили антилопу гну у крокодила
Аллигатор напугал полицейского из Луизианы до визга
Порноактеры развенчали главный миф о сексе в реальной жизни
Все материалы
Тест: ЗЛВЧОАА
Знаете ли вы, что означают автомобильные аббревиатуры
Все факты о новом Bentley Continental GT
Все, что нужно знать о суперсовременном купе Bentley
Битва суперседанов: BMW M5 против Mercedes-AMG E 63
Виртуальное сражение двух очень быстрых машин
Культовые моторы V10
Ревущие десять горшков, которые покорили сердца автофанатов
Kia показала дизайн следующего cee’d
Представлен новый «Дастер»
Новый Porsche Cayenne получил поворотные задние колеса и сенсорные кнопки
Все материалы
Моя недорогая
Топ-10 новостроек Москвы с самыми дешевыми квартирами
Агенты влияния
Риелторы зарабатывают миллионы. Как стать одним из них
Лицом к стене
Интерьеры этого заброшенного дома поразили мир
Москва вышла на первое место в Европе по количеству и высоте небоскребов
Покупку каждой четвертой квартиры на вторичном рынке в Москве признали опасной
Определены позволяющие быстро накопить на жилье в Москве профессии
Пожаловавшейся Путину жительнице Мытищ предоставят квартиру
Все материалы