Православные активисты потребовали запретить рассказывать в школах о ВИЧ

Православные активисты потребовали от администрации Новосибирска запретить программы профилактики ВИЧ среди подростков. Соответствующее письмо появилось в ЖЖ за подписью участников организации «Всероссийское родительское сопротивление».

Общественники сообщили, что подобные лекции растлевают несовершеннолетних, и обвинили организатора таких уроков — НКО «Гуманитарный проект» — в том, что «под видом профилактики наркомании» он проводил «маркетинг наркотиков», а «под видом профилактики инфекций, передающихся половым путем» — информацию, провоцирующую ранние половые связи. Авторы также сочли несправедливым выделение «Гуманитарному проекту» президентского гранта на просветительскую работу в размере 7,4 миллиона рублей.

Активисты добавили, что даже единичные мероприятия, которые ежегодно проводятся 1 декабря в рамках Всемирного Дня борьбы со СПИДом, могут «нанести непоправимый вред нравственному развитию подрастающего поколения» и негативно повлиять на демографию, а сведения о контрацепции — снизить рождаемость.

По данным «Тайги.инфо», одна из подписавших обращение, сопредседатель новосибирского отделения «В защиту детства» Наталья Щетилова, заявляла о себе как ВИЧ-отрицательнице, а другие общественники выступали против рок-концертов в регионе. «Гуманитарный проект», по информации издания, — единственная в Новосибирске общественная организация, которая на протяжении 15 лет занимается профилактикой ВИЧ в городе и области, работая при поддержке не только региональных, но и федеральных властей.

Ранее Министерство здравоохранения России сообщило о разработке законопроекта о запрете пропаганды ВИЧ-диссидентства — идеи о том, что такого вируса не существует, и лечение бесполезно. Предполагается, что заниматься выявлением пропаганды будет Роспотребнадзор. Планируемый срок вступления закона в силу — январь 2019 года.

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