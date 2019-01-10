Российским детям запретят приносить в школу еду из дома

Российским школьникам нельзя будет приносить с собой продукты и блюда, приготовленные дома. Такой запрет содержится в проекте новых СанПиНов по организации детского питания, разработанных Роспотребнадзором.

В документе также указан полный запрет алюминиевой посуды.

Правила затрагивают широкий спектр вопросов, начиная от максимальной толщины омлетов (четыре сантиметра) и времени приготовления сосисок (не менее пяти минут), до условий использования поварами одноразовых тарелок

В школьных столовых появятся кислородные коктейли, но получить такой дети смогут только по назначению врача, а употребить — на глазах у медсестры.

Также устанавливается максимальный срок хранения нарезанных бутербродов — один час. Хранение их в холодильнике до следующего дня не допускается.

К дежурству в столовых, согласно новым правилам, смогут допускать только школьников старше 12 лет.

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