Уральскому школьнику запретили ходить в столовую с одноклассниками

Прокуратура Екатеринбурга начала проверку в гимназии №200 с углубленным изучением отдельных предметов, где 14-летнему мальчику из многодетной семьи, не оплачивающему питание, запретили ходить в столовую с одноклассниками, сообщает Znak.com.

Как рассказала пресс-секретарь надзорного ведомства Свердловской области Марина Канатова, правоохранительные органы намерены опросить администрацию учебного заведения о фактах недопуска детей в столовую, и «обратить особое внимание на соблюдение требований законодательства об организации питания в школах», а также санитарных норм и правил.

О дискриминации в отношении школьника рассказала его мать. По ее словам, раньше ребенок питался бесплатно как член многодетной семьи, но затем льготу потеряли. «Нам было дороговато, да и сын сказал, что еда часто холодная и невкусная, поэтому от питания мы отказались. Стал носить с собой или покупать в буфете (...). Так вот Кириллу запретили кушать свою еду вместе со всеми», — сообщила женщина. Она добавила, что сын носит брекеты, поэтому не может есть некоторую еду.

По словам матери, работник школы, ответственный за питание детей в столовой, пожаловалась директору, а та сделала внушение классному руководителю.

В ноябре сообщалось, что в элитной ростовской школе появился специальный туалет для детей, которые занимаются платно. Один из учащихся школы рассказывал, что остальным детям приходится стоять в очереди в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза.

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