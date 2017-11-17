В ростовской школе обнаружили туалет для «элитных» детей

В ростовской школе №96 «Эврика-Развитие» есть отдельный туалет для детей, обучающихся в спецклассе, сообщает «Блокнот Ростов-на-Дону» со ссылкой на одного из учащихся образовательного учреждения. За обучение в «элитной» группе родители школьников ежемесячно платят по семь тысяч рублей.

Издание отмечает, что в школе есть обычные классы «А», «Б» и «В», а также специальный — «Э» — который задумывался как дополнительный. Дети из спецгруппы изучают дополнительные предметы, их занятия проходят в собственном кабинете.

Один из учеников обычного класса рассказал изданию, что учителя постоянно ставят этих ребят в пример как «некую высшую расу». По словам школьника, для класса «Э» даже выделили отдельный, единственный чистый туалет. Всем остальным детям в него ходить запрещено, на переменах они стоят в очередях в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза.

Получить комментарий от руководства образовательного учреждения «Блокноту» не удалось.