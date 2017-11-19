Чиновники рассказали о поисках туалета для «элитных» детей в ростовской школе

В ходе проверки в одной из ростовских школ чиновники не обнаружили элитных классов, ученики которых якобы ходят в отдельный туалет. Об этом сообщает пресс-служба администрации Ростова-на-Дону.

«По факту наличия в школе №96 "Эврика-Развитие" дополнительных платных классов сообщаем, что все классы школы имеют одинаковый статус, обучающиеся в них дети получают доступное бесплатное образование, предусмотренное действующим законодательством», — приводит пресс-служба мэрии слова начальника отдела образования Ворошиловского района Ирины Миковой.

В пресс-релизе отмечается, что в учебном заведении действительно есть группы с литерой «Э». В этих классах «полного дня» школьники обучаются по современной развивающей программе Эльконина-Давыдова для начальных классов. После занятий ученики занимаются внеурочной деятельностью и ходят на добровольные платные занятия. В сообщении сказано, что вступительного взноса для обучения в этой группе нет, а с 1 сентября 2017 года первые классы в эти спецгруппы больше не набирают.

Также в администрации отметили, что в ходе проверки не обнаружены «элитные» туалетные комнаты и дыры в полу вместо унитазов. Все уборные находятся в исправном состоянии и нормально функционируют, говорится в сообщении.

«Блокнот Ростов-на-Дону» писал, что в школе №96 «Эврика-Развитие» есть специализированные платные классы «Э», чьи ученики изучают дополнительные предметы, занимаются в собственном кабинете по новым учебникам и ходят в отдельный чистый туалет, а обучение в такой спецгруппе стоит семь тысяч рублей в месяц. Один из учащихся школы рассказал изданию, что остальным детям приходится стоять в очереди в уборную с разрисованными стенами и дырой в полу вместо унитаза.