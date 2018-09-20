Российские родители подписали запрет на участие школьников в митингах

В одной из школ Екатеринбурга родителям учащихся дали на подпись документ, в котором регламентируются правила поведения школьников в свободное от учебы время. Фото документа опубликовал адвокат Алексей Бушмаков на своей странице в Facebook.

В тексте говорится, что «участие в митингах, флешмобах, просматривание и активное участие в интернет-ресурсах экстремистской направленности» противоречит закону 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности». В документе также отмечается, что школьники должны соблюдать комендантский час, установленный на территории Свердловской области.

В комментарии к записи Бушмаков написал, что родители подписывают документ, не читая. По его мнению, таким образом школа пытается снять с себя ответственность в случае, если ученики нарушат какие-либо из указанных пунктов.

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В департаменте образования Екатеринбурга изданию URA.RU сообщили, что документ носит рекомендательный характер. «Вполне возможно, что ряд граждан решат, что подобные меры избыточны. Но это лишь осведомление родителей об опасностях», — рассказали в департаменте.

В ходе акций протеста регулярно появляются сообщения о задержании несовершеннолетних. Так, в июне 2017 года полиция задержала более 130 подростков на несанкционированном митинге оппозиции в центре Москвы. В Кремле предположили, что участие молодежи в протестных движениях проплачено.

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