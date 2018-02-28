Путин поручил МВД бороться с вовлечением молодежи в незаконные акции

Президент Владимир Путин поручил МВД пресекать деятельность групп, вовлекающих молодежь в несанкционированные акции. Соответствующее указание он озвучил на расширенной коллегии ведомства в среду, 28 февраля, сообщается на сайте Кремля.

По словам главы государства, количество экстремистских преступлений в 2017 году выросло на пять процентов. Путин отметил, что радикальные группы используют для разжигания ненависти соцсети, организуют несанкционированные акции и пытаются привлечь молодежь. «Нужно решительно пресекать деятельность подобных групп и привлекать к ответственности их руководителей», — подчеркнул он.

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23 мая 2017 года председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко предложила на законодательном уровне запретить несовершеннолетним участвовать в акциях протеста.

За последний год в России прошло несколько несанкционированных демонстраций, в которых принимали участие школьники и студенты. 26 марта 2017-го на Тверской улице в Москве состоялся массовый митинг против коррупции, участие в котором, по официальным оценкам, приняли 8-10 тысяч человек. Очередные протестные шествия в разных регионах состоялись 12 июня, в Москве тогда были задержаны 136 несовершеннолетних.

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