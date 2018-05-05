Задержанных на акции в Москве несовершеннолетних отпустили из полиции

Несовершеннолетних, которых задержали на несогласованном митинге оппозиции в Москве, отпустили из ОВД после проведения профилактических бесед. Об этом сообщает пресс-служба МВД по Москве.

В главке сообщили, что несовершеннолетние были задержаны за нарушение общественного порядка. Их уже передали родителям, либо законным представителям.

Мэрия Москвы разрешила провести акцию оппозиции 5 мая на проспекте Сахарова. Однако оппозиционер Алексей Навальный отказался от предложенного места и призвал устроить несогласованную акцию на Тверской улице. Прокуратура Москвы предупредила его и горожан, что в таком случае участие в мероприятии является правонарушением.

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