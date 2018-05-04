Прокуратура Москвы предупредила о последствиях участия в несогласованных акциях

Прокуратура Центрального административного округа Москвы предостерегла о негативных последствиях участия в несогласованных массовых мероприятиях. Соответствующее сообщение опубликовано на сайте ведомства.

«Разъясняем, что как организация несогласованного публичного мероприятия, так и участие в нем влечет за собой установленную законодательством Российской Федерации ответственность», — говорится в сообщении.

Уточняется, что проведение акции на Тверской улице 5 мая не согласовано с правительством Москвы. «Организатору были предложены альтернативные места проведения мероприятия, которые им не приняты», — заключили в ведомстве.

Ранее власти Москвы призвали горожан не участвовать 5 мая в несанкционированной акции на Тверской улице. Глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников подчеркнул, что любое участие людей в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное.

Мэрия Москвы разрешила провести акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Несмотря на это, блогер Алексей Навальный призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. Столичная прокуратура предупредила его о недопустимости нарушений закона.

О проведении митингов «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония» Навальный объявил 12 апреля.

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