Жителей Москвы призвали игнорировать незаконную акцию на Тверской улице

Власти Москвы призвали горожан не участвовать 5 мая в несанкционированной акции на Тверской улице. Об этом сообщил глава столичного департамента региональной безопасности Владимир Черников, передает РИА Новости.

«Мы видим эти призывы, оцениваем как провокацию. Прокуратура вынесла предупреждение организаторам. Эта акция считается абсолютно незаконной, поэтому дальше вопрос остается в плоскости правоохранительных органов и принятия ими необходимых мер. Они будут руководствоваться, в том числе, вынесенным прокуратурой предупреждением», — сказал он.

Чиновник подчеркнул, что любое участие людей в этом мероприятии будет расцениваться как незаконное.

Ранее Владимир Черников заявил, что любые попытки проведения политических акций в центре Москвы будут противозаконны и станут предметом внимания правоохранительных органов. «Мы обращаемся к москвичам, чтобы они повнимательнее относились к тому, что будет проходить в центре города. Этот вопрос находится полностью в компетенции правоохранительных органов», — заключил он.

Мэрия Москвы разрешила провести акцию 5 мая на проспекте Академика Сахарова. Несмотря на это, блогер Алексей Навальный призвал выйти на несанкционированное шествие по Тверской улице. Столичная прокуратура предупредила его о недопустимости нарушений закона.

О проведении митингов «против коррупции, неравенства, цензуры и беззакония» Навальный объявил 12 апреля.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!