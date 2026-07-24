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16:43, 24 июля 2026 (обновлено: 16:45, 24 июля 2026)Ценности

Набиуллина высказалась о тайных смыслах в ее одежде и брошах

Глава ЦБ Набиуллина призвала не искать тайных смыслов в ее одежде и брошах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина высказалась на пресс-конференции о тайных смыслах в ее внешнем виде. Трансляция со встречи с журналистами, посвященной ключевой ставке, доступна на платформе VK Видео.

В ходе беседы глава ЦБ призвала не искать тайных сигналов в ее одежде и брошах. «Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», — подчеркнула она.

Известно, что Набиуллина часто появляется на публике в необычных нарядах и украшениях. В 2020 году она рассказала, каким смыслом были наполнены ее броши. «В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — призналась глава ЦБ.

В 2026 году журналисты заметили, что Набиуллина перестала носить свои знаковые аксессуары. «Еще не время», — заявила она и добавила, что пока не знает, когда вновь их наденет.

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