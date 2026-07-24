Набиуллина высказалась о тайных смыслах в ее одежде и брошах

Глава ЦБ Набиуллина призвала не искать тайных смыслов в ее одежде и брошах

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина высказалась на пресс-конференции о тайных смыслах в ее внешнем виде. Трансляция со встречи с журналистами, посвященной ключевой ставке, доступна на платформе VK Видео.

В ходе беседы глава ЦБ призвала не искать тайных сигналов в ее одежде и брошах. «Мы обо всем стараемся говорить и писать прямым текстом», — подчеркнула она.

Известно, что Набиуллина часто появляется на публике в необычных нарядах и украшениях. В 2020 году она рассказала, каким смыслом были наполнены ее броши. «В этом году, наверное, пыталась передать наше понимание ситуации», — призналась глава ЦБ.

В 2026 году журналисты заметили, что Набиуллина перестала носить свои знаковые аксессуары. «Еще не время», — заявила она и добавила, что пока не знает, когда вновь их наденет.