16:44, 24 апреля 2026

Набиуллина объяснила последние появления на публике без броши

Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Razmik Zackaryan / URA.RU / Globallookpress.com

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила последние появления на публике без броши. Видео с ее комментарием опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Корреспондент заметил, что на пресс-конференции по случаю пересмотра ключевой ставки глава ЦБ вновь не надела свой знаковый аксессуар. Так, Юнашев поинтересовался у нее, когда она дополнит им свой образ. «Еще не время», — заявила Набиуллина и добавила, что пока не знает, наденет ли брошь в течение этого года.

В октябре прошлого года российская журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Тогда телеведущая обратила внимание, что во время пленарного заседания глава ЦБ предстала в фиолетовом пальто.

