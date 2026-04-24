Глава ЦБ Набиуллина на конференцию по ключевой ставке вновь не надела брошь

Глава Центрального банка (ЦБ) Эльвира Набиуллина объяснила последние появления на публике без броши. Видео с ее комментарием опубликовал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в своем Telegram-канале.

Корреспондент заметил, что на пресс-конференции по случаю пересмотра ключевой ставки глава ЦБ вновь не надела свой знаковый аксессуар. Так, Юнашев поинтересовался у нее, когда она дополнит им свой образ. «Еще не время», — заявила Набиуллина и добавила, что пока не знает, наденет ли брошь в течение этого года.

В октябре прошлого года российская журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Тогда телеведущая обратила внимание, что во время пленарного заседания глава ЦБ предстала в фиолетовом пальто.