13:46, 30 октября 2025

В сети удивились внешнему виду Набиуллиной в Госдуме

Журналистка Собчак удивилась внешнему виду главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Пресс-служба СФ РФ / ТАСС

Российская журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание, что во время пленарного заседания глава ЦБ предстала в фиолетовом пальто. «Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — отметила Собчак.

Ранее сообщалось, что депутат Госдумы Виталий Милонов захотел купить валенки с российским гербом на распродаже. Его внимание привлекли снимки из парламентского магазина в Госдуме, которые были обнародованы в сети. Милонов назвал данную обувь интересной и признался, что хотел бы купить ее вместе с попоной для лошади.

