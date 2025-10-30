В сети удивились внешнему виду Набиуллиной в Госдуме

Журналистка Собчак удивилась внешнему виду главы ЦБ Набиуллиной в Госдуме

Российская журналистка Ксения Собчак удивилась внешнему виду главы Центрального банка (ЦБ) Эльвиры Набиуллиной в Госдуме. Соответствующий пост появился в ее Telegram-канале.

Журналистка обратила внимание, что во время пленарного заседания глава ЦБ предстала в фиолетовом пальто. «Эльвира Набиуллина выступает в Госдуме в пальто — видимо, холодно», — отметила Собчак.

