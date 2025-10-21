Милонов назвал валенки с российским гербом интересными и захотел их купить

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел купить валенки с российским гербом на распродаже. Его комментарий приводит «Газета.Ru».

Внимание депутата привлекли снимки из парламентского магазина в Госдуме, которые опубликовала в своем Telegram-канале журналистка Ксения Собчак. В сообщении она указала, что валенки с гербом обойдутся покупателям в 35 640 рублей, а без него — 30 тысяч.

Парламентарий назвал данную обувь интересной и признался, что он ее не видел. «Жду, когда будет распродажа, потому что очень хотел бы купить комплект: такие сапожки и попону для лошади. Но если не будет для лошади, хотя бы для пони в таком же оформлении. И шапку соответствующую тоже», — признался он и отметил, чтобы хотел бы встретить в этих валенках Новый год.

Кроме того, депутат заявил, что в магазине Госдумы должны продаваться чехлы с гербом на iPhone 17 Pro, который он недавно купил. «К сожалению, чехла для моего телефона нет, поэтому по-прежнему верен петербургским производителям оранжевых чехлов для айфонов», — посетовал он.

В августе Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации.