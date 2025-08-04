Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации. На эту тему он высказался в разговоре с «Осторожно Media».
По словам парламентария, признаком нетрадиционной сексуальной ориентации является тонирование лобового стекла. «Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — считает он.
В мае Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что девушкам нельзя находиться в публичных местах в откровенных бикини.