Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации

Милонов назвал тонировку признаком нетрадиционной сексуальной ориентации

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации. На эту тему он высказался в разговоре с «Осторожно Media».

По словам парламентария, признаком нетрадиционной сексуальной ориентации является тонирование лобового стекла. «Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — считает он.

В мае Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что девушкам нельзя находиться в публичных местах в откровенных бикини.