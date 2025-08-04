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16:50, 4 августа 2025Ценности

Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации

Милонов назвал тонировку признаком нетрадиционной сексуальной ориентации
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Natalia Shatokhina / NEWS.ru / Globallookpress.com

Депутат Госдумы Виталий Милонов назвал еще один признак нетрадиционной сексуальной ориентации. На эту тему он высказался в разговоре с «Осторожно Media».

По словам парламентария, признаком нетрадиционной сексуальной ориентации является тонирование лобового стекла. «Чем занимается водитель в наглухо затонированной машине? Ответ очевиден: содомские утехи. Блуд вместе со своим однополым партнером», — считает он.

В мае Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах. Заместитель председателя комитета Государственной Думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что девушкам нельзя находиться в публичных местах в откровенных бикини.

ЖЗЛ
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