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17:25, 25 июля 2025Ценности

В Госдуме захотели запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах

Депутат Милонов: Для россиянок должен действовать дресс-код в открытых бассейнах
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Serhii Bobyk / Shutterstock / Fotodom

Депутат Госдумы Виталий Милонов захотел запретить россиянкам носить стринги в открытых бассейнах и на городских пляжах. Соответствующий комментарий приводит «Агентство городских новостей Москва».

Заместитель председателя комитета Государственной думы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства заявил, что девушкам нельзя находиться в публичных местах в откровенных бикини. «Конечно, должен действовать дресс-код. У нас же положено, например, в бассейне купаться в шапочке, мыться перед бассейном. Так и здесь. Если она вырядилась, как на интимную съемку, то пускай идет на интимную съемку, а в публичном месте ей делать ничего», — подчеркнул он.

Кроме того, Милонов пояснил, что посетители бассейнов и пляжей могут быть переносчиками заболеваний, которые передаются половым путем, из-за открытых купальников. В связи с этим он сравнил их с представителями животного мира и призвал держаться от них подальше. «Надо об этом всячески говорить, что, если девушка пришла, или юноша пришел в каких-то суперстрингах, или девушка пришла в откровеннейшем бикини, то держитесь от них подальше. Приличный человек так одеваться никогда не будет», — отметил депутат.

В мае Виталий Милонов высказался о россиянах, которые гуляют по городу в бикини.

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