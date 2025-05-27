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18:26, 27 мая 2025Ценности

В Госдуме захотели бороться с гуляющими по городу в бикини россиянами

Депутат Милонов предложил штрафовать гуляющих по городу в бикини россиян
Екатерина Ештокина

Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Госдуме захотели бороться с россиянами, которые гуляют по городу в бикини. Комментарий депутата Виталия Милонова публикует «Абзац».

По словам зампреда комитета Госдумы по защите семьи, поведение неприлично одевающихся людей можно изменить только строгими мерами. Так, он предложил ввеси дресс-код и штрафы.

«Считаю, что должен быть дресс-код и местные власти не должны стесняться вешать соответствующее объявление для тех, кто своим умом не может дойти до того, что разгуливание в трусах и купальниках по городу не поощряется, потому что эта форма одежды не соответствует нахождению в городских местах», — заявил он.

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Кроме того, Милонов подчеркнул, что люди, которые в курортных местах выходят на улицу в купальниках, имеют крайне низкий культурный уровень.

«Да, на пляже — пожалуйста, но вне пляжа, будьте любезны, оденьтесь. И поймите, ваши формы часто очень далеки от совершенства, и если вам кажется, что вы Венера и Аполлон, то это не так. Хотя, знаете, и Венеры, и Аполлоны при нахождении в городе лучше пусть накинут рубашки», — заключил он.

Ранее в мае Милонов отреагировал на скандал с российским брендом из-за парада Победы. По его мнению, марка оказалась в центре скандала из-за некомпетентности одного из работников.

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