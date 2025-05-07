Милонов отреагировал на скандал с российским брендом из-за парада Победы

Депутат Милонов отреагировал на скандал с брендом Monochrome из-за парада Победы

Депутат Госдумы Виталий Милонов отреагировал на скандал, возникший из-за реакции российского бренда Monochrome на парад Победы в Москве. На эту тему он поговорил с News.ru.

Пользователи сети подвергли марку критике после недовольства ее представителей перекрытиями в столице из-за проведения парада. «Всем плевать на чужой бизнес. Ноу комментс, как говорится», — написал один из администраторов официального Telegram-канала компании.

По мнению Милонова, бренд оказался в центре скандала из-за некомпетентности одного из работников. При этом депутат отметил, что высказывания одного сотрудника не отражают позицию самого Monochrome. «Это не позиция бренда, компании. Я бы первый их осудил, будь это позиция компании. А так это какой-то идиот или какая-то идиотка написала», — заявил он.

После скандала все публикации и комментарии были удалены из официального канала Monochrome, а позже руководство опубликовало еще один пост, с извинениями, от собственника и генерального директора марки Николая Богдановича.