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Челябинская няня изобрела способ незаметно воровать котлеты у детей

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В Челябинске две воспитательницы детского сада №472 пожаловались руководству на систематические нарушения в питании и воровство еды у детей, после чего их вынудили уволиться. Об этом рассказало местное издание 74.ru.

Одна из уволенных сотрудниц сообщила редакции, что проблемы с питанием в детском саду наблюдаются на протяжении двух лет.

«Повара частенько забывают положить в пищу соль или сахар, хлеб выдают только по одному кусочку — к этому уже все привыкли. Но когда в прошлом году помощник воспитателя обнаружила в супе кусок плесени, мы были шокированы. <...> До этого мы столкнулись с тем, что нянечка, работавшая на нашей группе, резала котлеты. Из одной она делала две — остальное забирали домой. Причем резала она их вдоль, если кто-то заходил в группу, то на тарелке лежали круглые, как будто целые, котлеты. Мы ходили к заведующей, она обещала принять меры, но теперь эта же нянечка режет котлеты в другой группе. В итоге мы оказались плохими воспитателями, с которыми никто из помощников работать не хочет», — сетует воспитательница.

На прошлой неделе в супе обнаружили бумагу. По словам сотрудников, они снова обратились за помощью к заведующей, однако она не поверила педагогам и обвинила их в том, что они специально подбросили бумагу, чтобы подставить руководство. «Я жду не дождусь, когда вы уволитесь!» — цитируют работники заведующую.

К тому моменту одна из воспитательниц уже написала заявление на увольнение по собственному желанию из-за постоянного психологического давления и дорабатывала последнюю неделю, хотя ей нужно содержать тяжело больную мать. Вторая сотрудница подала заявление в тот же день. Ее уволили без отработки, а ребенка, который ходит в тот же детский сад, ей пришлось забрать.

Заведующая детским садом Галина Чуличкова подтвердила увольнение педагогов, однако заявила, что сотрудники ушли по собственному желанию. По словам Чуличковой, работники не обращались к ней по поводу супа с плесенью, а об этой ситуации она узнала после того как кто-то написал анонимную жалобу в Роспотребнадзор. Заведующая утверждает, что уволившаяся воспитательница собирала «всякие сплетни и склоки» и в целом была проблемным сотрудником, который учебному заведению не нужен.

Встревоженные ситуацией родители попросили разобраться в ситуации городской комитет по делам образования и областное министерство образования, а также региональный Роспотребнадзор. Комитет уже в курсе конфликта и запросил с руководителя объяснительную.

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