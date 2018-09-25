Россиянка рассказала о заклеивающих рты детям воспитателях и попала под суд

Руководство одного из московских детских садов подало в суд на журналистку «Комсомольской правды» Елену Кривякину, которая пожаловалась на жестокое обращение воспитателей с детьми, сообщает издание.

Сначала корреспондентку пытались засудить за клевету из-за нескольких публикаций о том, как одна из воспитательниц заклеила ее дочери рот скотчем, а начальство никак на это не отреагировало. Прокуратура не нашла в действиях Кривякиной злого умысла, после чего администрация детсада подала против нее иск о защите чести и достоинства. Теперь Елене приходится тратить время и деньги на суды, а прокуратура тянет с рассмотрением ее жалобы на педагогов, и они продолжают работать с детьми.

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«За то время, что длится наша история, мне пришло больше десятка всевозможных отписок из различных инстанций. Единственным неопровержимым доказательством могла бы стать запись с официальной видеокамеры, но в нашем саду камер нет. При этом проверка, проведенная в детсаду, никаких нарушений не выявила, а на маму ребенка подали иск в суд. Вот такая странная у нас система: образовательное учреждение, в котором происходят нарушения, само себя проверяет. Разумеется, никаких нарушений не находит, и — шито-крыто. Вышестоящие инстанции потом ссылаются на результаты этой проверки. Замкнутый круг», — написала журналистка.

Статьи Кривякиной о детском саде вышли в «Комсомольской правде» в апреле и в мае. В ней она рассказала, как узнала от трехлетней дочери об использовании скотча для заклеивания детских ртов во время тихого часа. По словам девочки, таким образом одна из воспитательниц наказала ее за плохое поведение, а вторая сделала вид, будто ничего не произошло. Позднее выяснилось, что аналогичное происходило и с другими детьми в группе. Еще один мальчик рассказал своим родителям, что педагог ударила его по шее. Детские психологи подтвердили правдивость историй. Руководство сада обещало провести проверку, которая показала, что инцидент не подтвердился.

Против корреспондентки ополчились некоторые родители. Педагоги искали на теле девочки синяки, чтобы найти доказательства насилия в семье. Директор учреждения пожаловался на нее в опеку, и в семью пришли с экстренной проверкой.

«Больше всего в подобных историях поражает безысходность. На Западе воспитатель, заподозренный в жестокости, получает волчий билет. В России — наоборот. Скорее родитель, заподозривший плохое отношение к своему ребенку, получит нервный срыв, чем воспитатель — выговор», — заключила журналистка.

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