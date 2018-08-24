На детской площадке в Самаре нашелся памятник криминальному авторитету

Жители Самары обнаружили в городе детскую площадку, на территории которой стоит могильная плита. Фотография надгробия в окружении играющих детей опубликована в паблике «Подслушано | Самара» во «ВКонтакте».

Автор поста саркастично назвал стоящую возле горки безымянную плиту арт-объектом и написал, что она появилась на этом месте три года назад. В комментариях один из пользователей соцсети отметил, что ее установили товарищи криминального авторитета, погибшего на этом месте в 1990-х годах. «В те годы был рядом ресторан, и там почти каждую неделю стреляли», — добавил комментатор, отметив, что раньше вместе с памятником стояла еще и беседка, которая прожила недолго, потому что «молодежь ее угадила».

На сообщение о надгробии отреагировал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн, который выяснил, что оно принадлежит умершему в перестрелке бандиту по кличке Беркут. Хинштейн пообещал, что в ближайшие дни криминальный обелиск будет снесен.

Ранее в Омске местные жители обнаружили возле частного детского сада площадку, обнесенную по периметру забором с колючей проволокой. Один из пользователей соцсетей назвал ее «детской площадкой строго режима».

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