С детской площадки в Самаре убрали могильную плиту

В Самаре с детской площадки убрали памятник криминальному авторитету — лидеру местной ОПГ Константину Беркуту. Об этом на своей странице в Twitter написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн.

«Наследники Беркута не стали дожидаться понедельника. Сегодня ранним утром бандитский памятник был демонтирован с детской площадки на Н-Садовой и вывезен неизвестными лицами», — написал он.

На надгробие, установленное на территории детской площадки, обратили внимание в соцсетях.

Один из пользователей соцсети отметил, что ее установили товарищи криминального авторитета, погибшего на этом месте в 1990-х годах. «В те годы был рядом ресторан, и там почти каждую неделю стреляли», — добавил комментатор, отметив, что раньше вместе с памятником стояла еще и беседка, которая прожила недолго, потому что «молодежь ее угадила».

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