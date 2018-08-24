Детскую площадку в Омске оградили колючей проволокой

Детскую площадку в одном из домов Омска оградили от жителей забором с колючей проволокой. Фото участка, принадлежащего частному детскому саду, опубликовали в паблике «Омск Live» во «ВКонтакте».

«Аттракцион "детская площадка строго режима". Привыкай смолоду», — говорится в комментарии к публикации. Многих пользователей сети это позабавило.

«Это площадка частного детского сада на Завертяева, находится на расстоянии от самого детского сада. Если этот забор не поставить, за ночь же от площадки не останется ничего», — уточнила в комментариях под фотографией площадки Юлия Самуйленко.

Многие комментаторы посчитали колючую проволоку единственным способом оградить площадку от вандалов. «Постов нет, надзирателей с игрушечными автоматами нет, фонарей, собак и шнырей нет. Значит это защита периметра от вандалов, пивняков и собак. Дети могут быть в безопасности», — написал Сергей Калиновский. «А мне кажется так и надо , что бы всякая алкашня не ходила туда и бычки с бутылками не оставляли», — добавил Евгений Кравцов.

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