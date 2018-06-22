Дагестанские борцы с экстремизмом затерроризировали детский сад

Сотрудники центра по борьбе с экстремизмом несколько лет мешают нормальной работе детского центра «Цветы жизни» в Махачкале, подозревая, что там детей учат «религиозному экстремизму», пишет «Медиазона». Все дело в том, что пропавший и, возможно, убитый силовиками 12 лет назад родственник учредителей детсада подозревался в экстремизме.

Проблемы с силовиками у частного детского сада начались четыре года назад, в день открытия. Тогда люди в масках и автоматах пытались сорвать мероприятие и снимали родителей на телефон. После этого оперативники приходили каждый месяц: врывались в здание, забирали вещи воспитанников, запугивали и задерживали родителей и требовали прекратить водить детей в этот сад. Сотрудникам они пообещали, что не дадут центру работать.

Информацию о воспитанниках и членах их семей занесли в «родственную базу», в котором ребенок назывался фигурантом, будто он преступник.

24 января 2018 года в детском саду прошел обыск, который длился десять часов. Полицейские забрали раскраски, тетради и религиозные детские книги (Коран, «Притчи из Корана», «Сказки мусульманских народов», «965 дней с любимым пророком», «99 прекраснейших имен Аллаха»). Нескольких прошедших за детьми родителей в тот день задержали, сняли отпечатки пальцев и сфотографировали. Одна из сотрудниц центра рассказала «Медиазоне», что силовики угрожали поставить семьи воспитанников на профилактический учет по категории «экстремист», если они продолжать ходить в сад, — якобы там работают террористки.

О работниках детсада также собрана информация, им постоянно угрожают. Когда руководство «Цветов жизни» обратилось в суд, один борцов с экстремизмом пообещал им, что «будет еще хуже».

Семья учительницы литературы Бэллы Магомедовой открыла «Цветы жизни» в 2014 году. Женщина управляет этим бизнесом вместе с четырьмя дочерьми. Муж Магомедовой — инвалид первой группы без кистей рук и ног — пропал без вести 12 лет назад. Родственники считают, что его убили силовики, заподозрив в связях с боевиками. После пропажи Магомедова его дочери оказались на профилактическом учете в МВД. Как объясняет адвокат Аида Касимова, которая представляет интересы детского центра, это произошло из-за подозрений в отношении их отца.

На Северном Кавказе на профучет ставят подозреваемых в связях с экстремистами. Попасть в этот список можно, например, из-за длинной бороды, посещения салафитских мечетей или подозрительных знакомств. Жизнь состоящих на учете находится под постоянным жестким контролем, у них возникают сложности при устройстве на работу, в поездках и даже прогулках по улице.

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