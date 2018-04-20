Российских школьников протестировали на экстремизм и любовь к родине

В школах Московского района Санкт-Петербурга провели анонимное анкетирование старшеклассников об их отношении к экстремизму и любви к родине, пишет «Коммерсантъ».

Школьникам предлагалось указать, считают ли они себя патриотами, ставят ли интересы страны выше свои личных, испытывают ли гордость за современное политическое влияние России, готовы ли они защищать страну и отказаться от эмиграции.

В анкете не разъяснялось значение понятие «экстремизм», хотя отношению к нему посвящена половина вопросов. В качестве вариантов для выбора предполагаемой причины распространения радикальных взглядов в школе ребятам предлагались только те, которые характеризуют негативные черты личности самих подростков: «презрение к нормам, зависть к богатым и отторжение чужой культуры», «низкий уровень культуры», «желание почувствовать свою силу и власть», «желание выделиться в кругу сверстников».

Снимки соответствующей анкеты, предложенной ученикам одиннадцатых классов школы № 376 Санкт-Петербурга, были опубликованы в соцсетях в четверг, 19 апреля. Однако директор учреждения, вопреки словам представителя комитета по образованию, заявила журналистам, что такие бумаги детям не раздавались.

В городском комитете по образованию подтвердили, что подобное исследование проводится согласно плану профилактики правонарушений среди несовершеннолетних с целью выявления подростков, требующих особого внимания и последующей работы с ними и их семьями.

Кроме тестирования, в профилактическом плане также указаны «мероприятия по формированию законопослушного поведения, в том числе беседы о недопустимости участия детей в несанкционированных акциях». Ранее, по данным издания, петербургских школьников уже опрашивали на предмет знания нормативной базы о проведении митингов.

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