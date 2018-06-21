Орловские священники разозлились на песочницу в форме славянской руны

В Ливнах (Орловская область) священники раскритиковали детскую песочницу и парк «Славянский сад», построенный активистом Сергеем Клушиным по согласованию с администрацией города, сообщает NEWSru.com.

Гонения на парк и критика в адрес его создателя Сергея Клушина начались после публикации на сайте «Уездный город» обращения к горожанам епископа Нектария (в миру — Николая Селезнева), который предупредил об активизации неоязыческих движений. «Большинство горожан не знают о том, что в парке возле храма святого Георгия Победоносца происходят культовые языческие собрания, в которых участвует молодежь и приезжают жрецы, посвящая в языческие культы и культуру молодежь нашего города», — поведал священнослужитель.

Спустя несколько недель после этой публикации в парк наведались некие казаки, которые разрушили песочницу. Однако повестку в прокуратуру и Следственный комитет получил создатель парка — по подозрению в экстремизме.

Как сообщил Клушин в своем открытом обращении к президенту России Владимиру Путину, священнослужители оклеветали его, обвинив «в антигосударственной, сектантской и экстремистской деятельности».

«Мы самостоятельно, за свои деньги, обустраиваем эти площадки, применяя при этом народные узоры и знаки славян», — написал он и напомнил, что благодаря активистам в Ливнах появилась зона отдыха, игровой городок для детей и спортивная площадка с тренажерами. Клушин также рассказал, что священники призывали горожан не ходить в парк.

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В мае прошлого года епископ Нектарий оказался в центре скандала после того, как стало известно о его владении автомобилем стоимостью шесть миллионов рублей. В Орловской митрополии дорогой внедорожник назвали подарком и напомнили, что «сам Иисус Христос носил дорогие одежды, которые дарили ему, скажем так, те люди, которые его почитали». За епископа вступился и занимавший тогда пост губернатора Орловской области Вадим Потомский. «Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд», — сказал глава региона, упрекнув критиков священнослужителя, после чего фраза разошлась на мемы.

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