РПЦ пообещала освящать ракеты после перестановки в «Роскосмосе»

Представители Русской православной церкви заявили, что готовы продолжать освящать российские ракеты, если к ним обратятся с такой просьбой из «Роскосмоса». Об этом рассказал Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе изданию «Говорит Москва».

По словам Кипшидзе, РПЦ всегда освящала результаты труда верующих в независимости от того, в какой сфере они работают. Он назвал этот обряд «древнейшей традицией», которая никак не связана с результатом приложения талантов.

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«Человек, обращается к церкви с просьбой освятить результаты его труда, демонстрирует свою веру, и церковь всегда идёт ему навстречу, если результаты его труда направлены на то, чтобы приносить благо окружающим людям», — отметил Кипшидзе.

Вопрос об освящении ракет вновь поднялся после того, как президент России Владимир Путин предложил Дмитрию Рогозину возглавить государственную корпорацию «Роскосмос»: эту должность ранее возглавлял Игорь Комаров. Новый глава корпорации пообещал устроить кадровые изменения точечного характера в ракетно-космической области.

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