Рогозин возглавит «Роскосмос»

Президент России Владимир Путин предложил бывшему вице-премьеру Дмитрию Рогозину возглавить госкорпорацию «Роскосмос», сообщает «Интерфакс».

«Я сделаю все возможное и необходимое, чтобы оправдать ваше доверие», — ответил Рогозин на встрече с главой государства.

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О назначении Рогозина главой корпорации в мае сообщали источники РБК. По данным собеседников издания, «Роскосмос» реформируют, планируется создать «ракетно-космический холдинг» и сделать его руководителем бывшего вице-премьера.

В составе правительства, которое ушло в отставку после инаугурации Путина 7 мая, Рогозин курировал оборонно-промышленный комплекс. В новый состав кабинета министров чиновник не вошел, оборонную отрасль отдали замминистра обороны Юрию Борисову, который стал вице-премьером.

Действующий руководитель «Роскосмоса» — Игорь Комаров, указа о его отставке или переводе на другую работу пока нет.

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