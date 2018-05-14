Рогозину нашли новую работу

Исполняющему обязанности вице-премьера Дмитрию Рогозину предложили возглавить «Роскосмос», сообщил РБК близкий к Кремлю источник, и подтвердили собеседники в Минобороны и в окружении Рогозина.

«Рассматривалось два основных варианта дальнейшего трудоустройства Рогозина: в Кремле, при этом речь шла о позиции помощника или советника президента, либо возглавить ракетно-космический холдинг, который планируется создать», — сказал источник, близкий к Кремлю. Он добавил, что решение по одному из вариантов уже принято, но по какому именно, сообщить затруднился.

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По словам двух других собеседников РБК, «Роскосмос» реформируют, планируется создать «ракетно-космический холдинг» и сделать его руководителем Рогозина.

В аппарате чиновника и в «Роскосмосе» не прокомментировали информацию РБК.

В предыдущем составе правительства, которое ушло в отставку 7 мая после инаугурации Владимира Путина, Рогозин в должности вице-премьера курировал оборонно-промышленный комплекс. В новом кабинете эту отрасль отдадут замминистра обороны Юрию Борисову.

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