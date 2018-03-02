В России решили модифицировать ракету «Ангара»

Ракета-носитель тяжелого класса «Ангара-А5» подвергнется модернизации. Об этом сообщил вице-премьер России Дмитрий Рогозин, курирующий от правительства космическую отрасль, передает ТАСС.

В ходе посещения производственного объединения «Полет» (филиал Центра имени Хруничева) он рассказал, что принято решение немедленно открыть работы по облегчению «Ангары» и увеличению ее тяговооруженности. Ракета «будет более чем конкурентоспособна даже по сравнению с тем, что делают наши американские коллеги», — заявил он.

Материалы по теме Ракеты и люди Кто угробил российскую космонавтику

Рогозин отметил, что необходимо также открыть работы по метановому двигателю, по кислородно-водородному двигателю, чтобы повысить грузоподъемность «Ангары» в тяжелом классе до 37 тонн.

По словам вице-премьера, «Ангара» должна выйти на серийное производство «хотя бы в 2021 году. Это реально, исходя из тех решений, которые я считаю необходимым сделать в части кооперации с другими предприятиями». Пока в Роскосмосе рассчитывают в 2019 году сделать «легкие» «Ангара 1.1» и «Ангара 1.2», тяжелая же версия по изначальному плану должна появиться к 2022 году.

Единственный пуск тяжелой ракеты «Ангара-А5» состоялся 23 декабря 2014 года, носитель создавался около 20 лет.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!