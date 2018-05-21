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Назван антилидер нового правительства

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Виталий Мутко

Россияне по-разному относятся к разным членам нового состава правительства страны, в кабмине есть лидеры и антилидеры, рассказал в эфире телеканала НТВ глава Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) Валерий Федоров.

«Если говорить о лидерах, то это [вице-премьер] Татьяна Голикова — напомню, суперпрофессиональный министр в свое время социальной защиты и здравоохранения, затем председатель Счетной палаты, борец против неэффективного расходования государственных средств... Она известна, она понятна, и она пользуется авторитетом у значительной части наших сограждан», — рассказал Федоров.

Стабильными авторитетом и популярностью в народе, по его словам, пользуются также министр обороны Сергей Шойгу и министр иностранных дел Сергей Лавров.

​«Антилидер тоже есть. Это Виталий Мутко. Он один из самых известных членов правительства, но отнюдь не один из самых популярных», — отметил руководитель социологической службы.

18 мая премьер-министр Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину кандидатуры на посты членов правительства, в тот же день глава государства подписал указы о назначении предложенных кандидатов на посты вице-премьеров и министров. Так, Мутко стал заместителем председателя правительства.

Согласно опросу ВЦИОМ, опубликованному 17 мая, более чем две трети граждан (71 процент) характеризуют Дмитрия Медведева как компетентного и умного человека. Каждый второй опрошенный (49 процентов) считает, что ему удалось собрать команду, которой можно доверять, не согласны с этим 33 процента респондентов.

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