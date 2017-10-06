Бог не фраер. Он увидел

Владимир Путин подписал указ об отставке губернатора Орловской области Вадима Потомского. За три с половиной года на посту чиновник успел не только установить в Орле первый в России памятник Ивану Грозному, повесить свои портреты в школах и принять закон о митингах, но и прославиться познаниями в области истории и яркими цитатами. «Лента.ру» собрала самые неоднозначные высказывания бывшего губернатора.

«Ждали хозяина и дождались»

Выпускник высшего зенитно-ракетного командного училища и коммунист Вадим Потомский возглавил Орловскую область в начале 2014 года. Тогда он был назначен временно исполняющим обязанности губернатора, а позже одержал убедительную победу на выборах с результатом 89 процентов голосов. В интервью «Комсомольской правде в Орле» он заявил: «Они [орловцы] давно ждали хозяина. Не барина какого-то, а человека, который засучит рукава и наведет тут порядок. Что ж, дождались!»

По всей видимости, ожидания жителей Орловской области Потомский в итоге не оправдал: по данным июльского рейтинга губернаторов, коммунист занял 56-е место из 60. Возможно, это связано с тем, что за прошлый год долг региона вырос на три миллиарда рублей, а долги по зарплатам составили 66 миллионов.

Но внимание соцсетей Потомский привлекал не сомнительными политическими и экономическими успехами, а яркими высказываниями.

«Я такой человек, какой есть. Если что-то не нравится — я скажу. Мне бояться некого. Тем более, когда у меня есть такая армия, как вы», — откровенничал Вадим Потомский в феврале 2015 года перед коллегией областной прокуратуры.

Неоднозначный намек заметил Владимир Маркин, занимавший пост официального представителя Следственного комитета. «Прямо Наполеон какой-то! Развеселил», — саркастически прокомментировал он в Twitter, выразив основную реакцию сети на фразы одиозного губернатора.

Вадим Потомский Фото: Александр Рюмин / ТАСС

«Чепушилы» с ручками

В конце 2016 года, обсуждая экономическое положение региона на координационном совете, Вадим Потомский неожиданно разразился бранью в адрес местных СМИ.

«Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет, кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет», — гневался губернатор.

По его словам, подобная критика привела к проблемам с потенциальными инвесторами. Позже, однако, он утверждал, что «о журналистах речи вообще не шло», а пресловутые «чепушилы» — это блогеры и «прочие комментаторы в социальных сетях». Но фраза успела стать мемом.

«Давайте сформируем несколько корзиночек нашим министрам»

Вадим Потомский предлагал передавать министрам корзинки до того, как это стало мейнстримом. Но если в деле бывшего главы Министерства экономического развития России Алексея Улюкаева фигурировала корзинка с колбасой, то губернатор Орловской области говорил исключительно об экологически чистых продуктах местного производства — масле, сыре, хлебе и яблоках.

«Давайте сформируем несколько корзиночек нашим министрам. Отправим их и председателю правительства [Дмитрию Медведеву], и [министру финансов Антону] Силуанову обязательно две отправим», — заявил губернатор на совещании областной администрации, выразив уверенность, что этот жест «поднимет популярность Орловской области».

В соцсетях выступили против такого решения и риторически спросили, подарят ли корзиночки с едой простым жителям региона.

Иван Грозный и Петербург

13 июня 2016 года Вадим Потомский сделал два сенсационных заявления. Первое — о том, что католики не христиане, — прошло незамеченным на фоне другого, более громкого: Иван Грозный (годы правления 1547-1584) не убил сына, а возил его на лечение в Петербург (основан в 1703 году). Это высказывание Потомский сопроводил комментарием: «Кто не знает историю, у того нет будущего».

«Иван Грозный однажды произнес фразу: "Я виновен в смерти своего сына, потому что вовремя не отдал его лекарям". Когда они ехали, в дороге он заболел. Они ехали из Москвы в Петербург. Его сын помер!» — сообщил глава Орловской области изумленной прессе в ответ на вопрос о первом в России памятнике Ивану Грозному.

Позже Потомский объяснил, что оговорился, но это не остановило поток шуток в сети.

— недруги за бугром (@Lndcalling) 22 июля 2016, 09:49

«Заявление президента США (...) немножечко будоражит»

За год до сенсационных сообщений о причине смерти сына Ивана Грозного, в январе 2015-го, глава Орловской области откровенно признался в том, как он чувствителен к словам главы США. Так губернатор попытался объяснить двухчасовое опоздание на заседание коллегии регионального управления Следственного комитета.

«Пришлось кое-что пообсуждать. Тем более, вы знаете вчерашнее заявление президента Соединенных Штатов Америки, как он развалил экономику России, это немножко будоражит лично меня, потому что, по ходу, такие вещи я не могу слышать», — цитировало его издание Versia.ru. Фраза не стала мемом, но ее часто вспоминали другие местные СМИ.

«Бог не фраер. Он все видит»

30 мая 2017 года Вадим Потомский в беседе с радиостанцией «Говорит Москва» вступился за епископа Нектария, который, как выяснили представители местной прессы, владел автомобилем Toyota Land Cruiser V8. Сначала губернатор процитировал Библию: «Не судите, да не судимы будете», а потом сообщил, что не понимает, кто уполномочил журналистов задавать вопросы о жизни священнослужителей.

«Мы можем ходить в храм, молиться, просить милостыню божию. А если мы ходим к представителям бога, начинаем их линчевать и чем-то поливать...

Бог не фраер. Он все видит. И суд бывает только один: божий суд. У нас это идет до патриарха: не те часы, не так живет, не на тех машинах ездит», — возмущался глава региона.

Реакция соцсетей не заставила себя ждать: пользователи тут же принялись упражняться в остроумии.

С 2014 года губернатор Вадим Потомский успел поставить в Орле памятник Ивану Грозному (торжественное открытие пришлось перенести из-за протестов местных жителей), развесить свои портреты в школах региона (и после снять их, пожурив чиновников «за подхалимаж») и проявить бдительность по поводу городской скамейки, которая напомнила ему символику Третьего рейха.

Но всеобщее внимание чиновнику удалось завоевать в первую очередь благодаря выдающимся перлам: в 2017-м его включили в лонг-лист премии афоризмов «Черномор». Первое место, правда, занял другой коммунист — Геннадий Зюганов, за фразу «Каждый день, чтобы быть в форме, занимаюсь классовой борьбой, это очень закаляет».