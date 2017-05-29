Назвавший журналистов чепушилами губернатор вошел в лонг-лист на лучший афоризм

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов, губернатор Орловской области Вадим Потомский и глава Пскова Иван Цецерский вошли в лонг-лист премии афоризмов «Черномор», которая вручается на ежегодном международном литературном фестивале Козьмы Пруткова, сообщает ТАСС.

О начале формирования списка претендентов из числа российских чиновников и депутатов рассказал руководитель экспертной группы фестиваля Юрий Светлов на Международном книжном салоне в Санкт-Петербурге.

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Зюганов претендует на премию за фразу: «Сама планета давно уже проголосовала за социализм и возмущается против ее дикой эксплуатации тайфунами, пожарами и наводнениями», Потомский — с инструкцией по борьбе с лесными пожарами: «В этом году горим, как никогда. Что тут еще можно сказать: молитесь».

Псковский градоначальник отличился изречением про дороги: «Асфальт в Пскове сошел вместе со снегом. Непонятно, к чему нас готовит погода».

В декабре 2016-го Потомский в ходе координационного совета, на котором обсуждалась текущая ситуация в экономике региона, раскритиковал представителей местных СМИ. «Каждый чепушило, который имеет ручку и листочек, тычет, как плохо в Орловской области. Он ничего не имеет кроме печатной машинки, и ничего в этой жизни не сделал. Ни одного рабочего места не создал, а клюет, клюет, клюет», — пожаловался губернатор.

В прошлом году году победителем премии «Черномор» стал председатель наблюдательного совета Фонда реформирования жилищно-коммунального хозяйства Сергей Степашин за высказывание о коррупции: «Ну, не давайте вы взяток. Лучше в морду дайте, но не взятку».