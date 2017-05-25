Как оговоренные

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая с трибуны Госдумы, оговорился, спутав стрит-арт с артритом. Оплошность депутата лишь повеселила аудиторию, однако не все ошибки российских политиков воспринимаются обществом столь благосклонно. «Лента.ру» вспомнила самые неоднозначные из них.

Оговорку 64-летний глава справороссов допустил в ходе парламентских слушаний по молодежной политике, которые прошли в понедельник. Миронов призвал власти уделять больше внимания работе с молодежными движениями и припомнил позитивный опыт регионов, когда к благоустройству привлекались уличные художники. «То, что называется артрит. То, что рисуют граффити, — сказал депутат и, не исправившись, продолжил: — Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели».

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В сети с юмором отнеслись к заговорившемуся политику. Чтобы избежать подобных курьезов, ему посоветовали меньше «читать с листа». Некоторые предположили, что Миронов, бравируя иностранными словами, хотел продемонстрировать молодому поколению, что он «в теме». Демонстрировать было кому — в Госдуму пригласили и молодых активистов, и видеоблогеров. В их числе оказалась и 19-летняя Александра Балковская, больше известная как Саша Спилберг. Выйдя на трибуну, она призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.

Уже на следующий день уличные художники распространили своеобразный ответ главе эсеров, творчески обыграв его оговорку в граффити.

Инсайд инсайду рознь

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Пользователи Twitter, обсуждая оговорку Миронова, припомнили похожую оплошность ушедшей от справороссов Елены Мизулиной. В отличие от «артрита», апрельское выступление сенатора, известного резонансными законодательными инициативами, вызвало в сети больший ажиотаж. На форуме, посвященном безопасности интернета, она заявила о необходимости бороться с детской порнографией и зависимостью от нее. «Среди десятков жанров детской порнографии на втором месте — это инсайд», — сказала Мизулина, имея в виду кровнородственную сексуальную связь. То есть инцест.

Исправлять ошибку тоже не стала и продолжила рассуждать о вреде подобного контента, который в подростковом возрасте, по ее мнению, может привести к бесплодию, а взрослых подталкивает к сексуальному контакту с «любым ребенком, который попадется под руку». В сети парламентарию разницу между инсайдом и инцестом объяснили на примере телесериала «Игра престолов», с которым из-за обилия откровенных сцен борется еще один защитник семейных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Елена Мизулина Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Нашли главное зло

Некоторые ляпы политиков оказались пророческими. К примеру, слова Алексея Кудрина, назвавшего борьбу с коррупцией «главным злом». Досадную оговорку он допустил в 2010-м, когда занимал пост министра финансов России.

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«Я хотел сказать, что коррупция — главное зло, и борьба с ней является главным делом», — пояснил он в ходе выступления на международном инвестиционном форуме. Спустя шесть лет оговорку Кудрина вспомнили после того, как был задержан по подозрению во взяточничестве глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев.

В 2014-м губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, посетовал на то, что вокруг еще остались честные люди. Агентство стратегических инициатив внесло Северную столицу в список регионов с плохим инвестиционным климатом, и это возмутило градоначальника. Он заявил, что коррупции в Петербурге не больше, чем в других субъектах. «Если бы все воровали, давно бы все украли, и в городе было бы, наверное, ничего не решено. К сожалению, воруют не все, — сказал Полтавченко. — Я имею в виду, к сожалению, воруют отдельные лица, а по ним судят обо всех».

А был ли мальчик

Припоминают политикам и вольное обращение с историей. В 2001-м Николай Максюта, занимавший тогда пост губернатора Волгоградской области, поздравил земляков «с разгромом советских войск под Сталинградом». Поздравительный текст был опубликован в местных газетах. В Госдуме возмутились и призвали главу региона повиниться. «Максюта должен принести извинения за допущенный ляп», — говорил депутат-единоросс Геннадий Райков. Коммунист Василий Шандыбин и вовсе назвал обращение Максюты к ветеранам кощунственным.

В областной администрации открестились от ошибочного поздравления, заявив, что всему виной сбой в работе компьютерной техники. Якобы в тот же день гражданам разослали корректную версию поздравления, а текст с опечаткой позже опубликовала местная газета. «Подобную публикацию можно расценить только как политический заказ оппонентов», — утверждали в пресс-службе администрации.

Максюта вообще увлекается военной историей: на открытии международной сельскохозяйственной выставки в Берлине он поздравил жителей столицы Германии с очередной годовщиной разгрома немецких войск под Сталинградом.

Николай Максюта Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Осторожнее, опасная зона

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На фоне трагических событий на оговорках стараются не акцентировать внимание, но ситуация возникает неловкая. Прошлой осенью председатель ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя гибель Арсена Павлова, ополченца с позывным Моторола, участвовавшего в боевых действиях под Славянском, в районе донецкого аэропорта и Дебальцево, сказал: «Киев еще заплатит за убийство Самсунга». Правда, сразу поправился.

А вот неосторожность в политических высказываниях могут и растиражировать. Так, в марте 2015-го депутат петербургского Законодательного собрания Евгений Марченко на заседании парламента «вернул» Крым в состав Украины. «Сегодня годовщина вхождения Крыма в состав Украины...» — начал он. Хотя депутат тут же поправил себя, информация об оговорке распространилась в прессе.

Впрочем, в живой речи ошибки допускают все, даже президент. В 2006 году, говоря о том, что Россия наконец расплатилась с долгами, Владимир Путин сказал: «И теперь мы никому не нужны». Но быстро добавил: «не должны».