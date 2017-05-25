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Как оговоренные

Самые забавные и опасные оговорки российских политиков

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Фото: страница Underground Art во «ВКонтакте»

Лидер «Справедливой России» Сергей Миронов, выступая с трибуны Госдумы, оговорился, спутав стрит-арт с артритом. Оплошность депутата лишь повеселила аудиторию, однако не все ошибки российских политиков воспринимаются обществом столь благосклонно. «Лента.ру» вспомнила самые неоднозначные из них.

Оговорку 64-летний глава справороссов допустил в ходе парламентских слушаний по молодежной политике, которые прошли в понедельник. Миронов призвал власти уделять больше внимания работе с молодежными движениями и припомнил позитивный опыт регионов, когда к благоустройству привлекались уличные художники. «То, что называется артрит. То, что рисуют граффити, — сказал депутат и, не исправившись, продолжил: — Когда это было стихийно, мы видели бетонные заводы вдоль железных дорог, но во многих городах решили, а почему бы не использовать, и унылые серые кварталы расцвели».

В сети с юмором отнеслись к заговорившемуся политику. Чтобы избежать подобных курьезов, ему посоветовали меньше «читать с листа». Некоторые предположили, что Миронов, бравируя иностранными словами, хотел продемонстрировать молодому поколению, что он «в теме». Демонстрировать было кому — в Госдуму пригласили и молодых активистов, и видеоблогеров. В их числе оказалась и 19-летняя Александра Балковская, больше известная как Саша Спилберг. Выйдя на трибуну, она призвала депутатов наконец разобраться в социальных сетях.

Уже на следующий день уличные художники распространили своеобразный ответ главе эсеров, творчески обыграв его оговорку в граффити.

Инсайд инсайду рознь

Пользователи Twitter, обсуждая оговорку Миронова, припомнили похожую оплошность ушедшей от справороссов Елены Мизулиной. В отличие от «артрита», апрельское выступление сенатора, известного резонансными законодательными инициативами, вызвало в сети больший ажиотаж. На форуме, посвященном безопасности интернета, она заявила о необходимости бороться с детской порнографией и зависимостью от нее. «Среди десятков жанров детской порнографии на втором месте — это инсайд», — сказала Мизулина, имея в виду кровнородственную сексуальную связь. То есть инцест.

Исправлять ошибку тоже не стала и продолжила рассуждать о вреде подобного контента, который в подростковом возрасте, по ее мнению, может привести к бесплодию, а взрослых подталкивает к сексуальному контакту с «любым ребенком, который попадется под руку». В сети парламентарию разницу между инсайдом и инцестом объяснили на примере телесериала «Игра престолов», с которым из-за обилия откровенных сцен борется еще один защитник семейных ценностей, депутат Госдумы Виталий Милонов.

Нашли главное зло

Некоторые ляпы политиков оказались пророческими. К примеру, слова Алексея Кудрина, назвавшего борьбу с коррупцией «главным злом». Досадную оговорку он допустил в 2010-м, когда занимал пост министра финансов России.

«Я хотел сказать, что коррупция — главное зло, и борьба с ней является главным делом», — пояснил он в ходе выступления на международном инвестиционном форуме. Спустя шесть лет оговорку Кудрина вспомнили после того, как был задержан по подозрению во взяточничестве глава Министерства экономического развития Алексей Улюкаев.

В 2014-м губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко, посетовал на то, что вокруг еще остались честные люди. Агентство стратегических инициатив внесло Северную столицу в список регионов с плохим инвестиционным климатом, и это возмутило градоначальника. Он заявил, что коррупции в Петербурге не больше, чем в других субъектах. «Если бы все воровали, давно бы все украли, и в городе было бы, наверное, ничего не решено. К сожалению, воруют не все, — сказал Полтавченко. — Я имею в виду, к сожалению, воруют отдельные лица, а по ним судят обо всех».

А был ли мальчик

Припоминают политикам и вольное обращение с историей. В 2001-м Николай Максюта, занимавший тогда пост губернатора Волгоградской области, поздравил земляков «с разгромом советских войск под Сталинградом». Поздравительный текст был опубликован в местных газетах. В Госдуме возмутились и призвали главу региона повиниться. «Максюта должен принести извинения за допущенный ляп», — говорил депутат-единоросс Геннадий Райков. Коммунист Василий Шандыбин и вовсе назвал обращение Максюты к ветеранам кощунственным.

В областной администрации открестились от ошибочного поздравления, заявив, что всему виной сбой в работе компьютерной техники. Якобы в тот же день гражданам разослали корректную версию поздравления, а текст с опечаткой позже опубликовала местная газета. «Подобную публикацию можно расценить только как политический заказ оппонентов», — утверждали в пресс-службе администрации.

Максюта вообще увлекается военной историей: на открытии международной сельскохозяйственной выставки в Берлине он поздравил жителей столицы Германии с очередной годовщиной разгрома немецких войск под Сталинградом.

Осторожнее, опасная зона

На фоне трагических событий на оговорках стараются не акцентировать внимание, но ситуация возникает неловкая. Прошлой осенью председатель ЛДПР Владимир Жириновский, комментируя гибель Арсена Павлова, ополченца с позывным Моторола, участвовавшего в боевых действиях под Славянском, в районе донецкого аэропорта и Дебальцево, сказал: «Киев еще заплатит за убийство Самсунга». Правда, сразу поправился.

А вот неосторожность в политических высказываниях могут и растиражировать. Так, в марте 2015-го депутат петербургского Законодательного собрания Евгений Марченко на заседании парламента «вернул» Крым в состав Украины. «Сегодня годовщина вхождения Крыма в состав Украины...» — начал он. Хотя депутат тут же поправил себя, информация об оговорке распространилась в прессе.

Впрочем, в живой речи ошибки допускают все, даже президент. В 2006 году, говоря о том, что Россия наконец расплатилась с долгами, Владимир Путин сказал: «И теперь мы никому не нужны». Но быстро добавил: «не должны».

Ксения Абрамова

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