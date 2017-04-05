Диктор Кремля развеселил зал оговоркой про главу МВД и фразой «тьфу, извините»

В Кремле во время церемонии обмена соглашениями, подписанными Россией и Узбекистаном, диктор заговорился и не смог с первого раза произнести фамилию главы МВД РФ Владимира Колокольцева. Видео доступно на YouTube.

«Министр внутренних дел Российской Федерации Владимир Александрович Ко... Владимир Александрович К...Тьфу, извините», — произнес диктор Евгений Хорошевцев, и в зале раздался смех. Присутствовавшие при этом президенты двух стран Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев улыбнулись, а Колокольцев заметно развеселился.

Новая попытка Хорошевцева, которому 72 года, оказалась успешной. Однако, представляя руководителя узбекистанского МВД Абдусалома Азизова, он вновь ошибся в фамилии, но быстро поправился.