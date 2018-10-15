Красноярские воспитатели наказывали детей уколами булавок

Педагоги детского сада «Колосок» в городе Канске Красноярского края наказывали детей при помощи канцелярских булавок и кнопок, сообщается на сайте Главного следственного управления Следственного комитета по региону.

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По данным следствия, с 2016 года по апрель 2017 года две воспитательницы в качестве наказания за «плохое» поведение кололи четырех- и пятилетних малышей канцелярскими булавками в «область языка, ягодиц, верхних и нижних конечностей и других частей тела».

О таком изощренном способе воспитания родители узнали, когда заметили на теле детей следы от уколов. На вопрос, откуда они появились, ребята рассказали, что у воспитательниц есть «помощницы» — канцелярские кнопки.

Против женщин возбуждено дело об истязаниях и неисполнении обязанностей по воспитанию (часть 2 статьи 117 УК и статья 156 УК). Свою вину они не признали. Материалы дела переданы в суд.

Ранее воспитательница одного из детских садов в Пермском крае потеряла работу, когда выяснилось, что она заклеивала детям рот скотчем.

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