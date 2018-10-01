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В Перми воспитательница заклеила малышу рот скотчем и поплатилась

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Администрация детского сада в городе Березники Пермского края уволила воспитательницу после того, как она заклеила ребенку рот скотчем, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство образования.

«У мамы ребенка претензий к детскому саду нет, конфликт был разрешен. Сейчас малыш продолжает учиться», — рассказали агентству в ведомстве, добавив, что министерство готово предоставить ребенку детского психолога, чтобы он не боялся ходить в сад.

На педагога пожаловалась мать одного из воспитанников, которая узнала о случившемся от своего ребенка, не желавшего возвращаться в детсад. По словам мальчика, няня заклеила ему рот, потому что у нее не получалось его успокоить.

По данным ведомства, женщина начала работать в учреждении недавно и проходила испытательный срок. При трудоустройстве она зарекомендовала себя с положительной стороны.

Аналогичная история весной 2018 года произошла с ребенком корреспондентки «Комсомольской правды». Девочка пожаловалась родителям на заклеившую ей рот скотчем воспитательницу, но вместо серьезного разбирательства руководство московского учреждения подало в суд на журналистку. Сначала ее обвинили в клевете, а потом — в причинении ущерба чести и репутации. Обвиненная в насилии педагог продолжила работать с детьми.

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