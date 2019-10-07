Власти заступились за опекающую шестерых детей 21-летнюю россиянку

Социальные службы Челябинской области заявили, что не имеют претензий к местной жительнице Кристине Евтушенко, которая опекает пятерых братьев и сестру. Об этом сообщили в пресс-службе областного министерства социальных отношений, передает ТАСС.

В министерстве отметили, что провели телефонный разговор с чиновницей Светланой Пушкарской, которая высказала Евтушенко претензии во «ВКонтакте», в том числе упоминая посещение ночных клубов. Там добавили, что проведут проверку. 7 октября Пушкарская выйдет из отпуска.

Ситуацию на контроль взяла челябинский детский омбудсмен Ирина Буторина. Она заявила, что с несовершеннолетними все в порядке.

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Ранее стало известно, что 2 октября в одной из местных групп во «ВКонтакте» появилась публикация от некой Юлии Филипповой, которая назвала жизнь Евтушенко праздником и заявила, что постоянно видит ее в близлежащем городе Карталы, а не в селе Елизаветопольское, где живет семья. Филиппова пожаловалась, что Евтушенко выкладывает фотографии, на которых она «разодетая, расфуфыриная, с ногтями наращенными по метру, с ресницами, вся в золоте, в побрякушках» (орфография и пунктуация сохранены — прим. «Ленты.ру»). После публикации поста аккаунт Филлиповой был удален.

Пушкарская написала комментарий, в котором подтвердила многое из написанного и заявила, что для детей хотят подобрать приемную семью. Она заявила, что с Евтушенко «неоднократно проводились беседы, предлагалась помощь, выносились предупреждения», но девушка игнорирует требования органов опеки. Пост и комментарии были удалены после звонка журналиста издания в Карталинское управление соцзащиты. Пушкарская заявила, что ее страницу взломали, сама же она не имеет никакого отношения к написанному. Она опровергла информацию о том, что детей планируют передать в другую семью.

Отец 21-летней Кристины Евтушенко умер в 2016 году, через два года — мать. В мае 2018 года девушка оформила опекунство над пятью братьями и сестрой. С тех пор одному брату исполнилось 18 лет, сейчас под опекой четыре брата и сестра.

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