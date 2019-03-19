Россиянке с инвалидностью отказали в праве на новорожденного ребенка

Сотрудники органов опеки Магнитогорска решили лишить родительских прав на новорожденного ребенка инвалида второй группы Алену Антипину. Об этом сообщает издание Znak.

По словам Антипиной, после рождения ребенка ей предложили написать временный отказ от ребенка. Она обратилась в органы опеки, где ей сказали: «Ты инвалид второй группы, надо лишить тебя родительских прав».

Когда Антипина вернулась в больницу после посещения органов опеки, ей заявили, что выписывают ее без дочери. Это решение было мотивировано тем, что она якобы сама отказалась от ребенка. Антипина уверяет, что не подписывала никаких документов.

По информации издания, брат Антипиной пригрозил сотрудникам органов опеки обращениями в прокуратуру и СМИ. После этого матери разрешили забрать новорожденного из больницы, добавив, что иск на лишение родительских прав и изъятие ребенка уже подан в суд.

По словам уполномоченного по правам ребенка в Челябинской области Ирины Буториной, сотрудники органов опеки предоставили другие данные. Они утверждают, что мать не осталась с ребенком в больнице, хотя оснований для оставления ребенка в учреждении после выписки нет.

Сообщается, что Антипина работала до рождения ребенка, имеет все необходимое для его содержания, не пьет и не курит. Подтверждающие это документы она предоставила в органы опеки, но решение лишить ее родительских прав остается в силе.

Отец ребенка находится на дополнительном медицинском обследовании для подтверждения инвалидности. Семья Антипиной готовит жалобы в прокуратуру и Следственный комитет.

7 марта сообщалось о матери-одиночке с инвалидностью Олесе Уткиной из Санкт-Петербурга, которую хотели лишить родительских прав из-за того, что она не услышала стук врача в дверь. Ее отправили писать объяснительную в отделение полиции. Когда женщина вернулась домой, сотрудники отдела опеки и попечительства увезли детей в больницу без ее ведома.

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