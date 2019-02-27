Сын заступился за мать-инвалида и был избит благодаря учительнице

В селе Хворостянка (Самарская область) одноклассники избили Азата Алгалиева после того, как тот заступился за свою мать Найпу Алгалиеву, инвалида третьей группы. Учительница при этом бездействовала, потому что мать мальчика отказалась платить за его оценки, сообщает издание «Такие дела».

Инцидент произошел в начале учебного года. Восьмиклассник заступился за свою мать перед одноклассниками, когда те начали ее оскорблять. После уроков его избили за школой и сняли это на видео. Его матери позвонила классная руководительница Ольга Обухова и вызвала ее в школу разбираться.

По данным издания, в кабинете директора Алгалиевой показали видео с избиением сына. Не поинтересовавшись самочувствием ученика, классная руководительница и директор велели матери зачинщика удалить ролик. Алгалиева потребовала, чтобы ее сына отвезли в больницу, однако учителя пытались помешать госпитализации. По словам очевидца, пожелавшего сохранить анонимность, в больнице учительница угрожала Алгалиевой и запрещала обращаться в полицию.

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Мальчик получил перелом носа и две недели пролежал в самарской больнице с осложнениями. Когда он вернулся в школу, ему объявили бойкот из-за заявления классной руководительницы о том, что из-за Азата ее могут уволить.

Как рассказала Алгалиева изданию, участковый Дмитрий Шишков настаивал, чтобы она сообщила об инциденте в полицию, потому что это был не первый случай избиения ученика в хворостянской школе. Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Борисова, оказавшаяся матерью одного из нападавших учеников, заявила, что в первую очередь на учет встанет сын Алгалиевой.

По словам Алгалиевой, следствие затягивали. Она обращалась к главе департамента образования Татьяне Викторовой и министру образования Самары Владимиру Пылеву. Викторова посоветовала обратиться к психологу, Пылев позвонил главе администрации Хворостянского района и попросил наказать администрацию школы.

Родительский комитет настроен против Алгалиевой. Директор Ольга Савенкова все отрицает, а классная руководительница отказалась давать комментарий изданию.

Делом Алгалиевой занялся адвокат из Самары Нина Иванова, которого оплатила общественная организация «Домик Детства». По словам Ивановой, судебное разбирательство может затянуться.

Алгалиева переехала в Хворостянку в 2015 году. Ее старшая дочь Найля окончила школу год назад и уехала учиться в Самару. Женщина живет с сыном и умственно отсталой сестрой Ольгой. У Алгалиевой сломан позвоночник и правая нога в трех местах. Она работает на автомойке и полностью содержит семью. Ранее учительница английского и классная руководительница требовала от женщины оплаты ее услуг репетитора, чтобы успеваемость ее мальчика в школе не упала.

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