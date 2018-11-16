Российского подростка избили в школе и запугали его мать

Следственный комитет начал проверку информации о травле и избиении восьмиклассника в барнаульском лицее №101, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя регионального СК.

В ведомстве добавили, что следователи примут меры реагирования, а сама тема издевательств над подростком будет обсуждаться в социальных органах.

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Министр образования и науки Алтайского края Максим Костенко сказал изданию «Такие дела», что местный Рособрнадзор проведет собственную проверку. В школу направили комиссию ведомства и психологов, которые проведут занятия с детьми, а учителей научат, как предотвращать буллинг (запугивание и травля со стороны сверстников). Костенко пообещал оказать необходимую помощь семье пострадавшего мальчика.

Ранее жительница Барнаула Ульяна Меньшикова рассказала в своем Facebook об издевательствах над ее 14-летним сыном в лицее. Она писала, что с начала года ее ребенка травила компания шестиклассников и семиклассников — они ждали его у ворот школы, били, оскорбляли и плевались. 12 ноября его избили в школьном дворе, мальчик пришел домой «с подбитым глазом и рваной раной нижнего века». Побои были зафиксированы в травмпункте, об избиении стало известно полиции. Камеры наблюдения сняли, как школьники забросали восьмиклассника кусками льда, в результате чего он получил травму и с окровавленным лицом пошел обратно в школу.

В лицее Меньшиковой сказали, что «дети просто играли в снежки», а их родители — замечательные и прекрасные люди. На личной встрече с директором школы, завучем и классным руководителем женщина узнала, что ее сын сам виноват в случившемся и «слишком остро реагирует на безобидные тычки и пинки». Затем матери пригрозили инспекцией по делам несовершеннолетних, потому что она якобы не занимается ребенком, и он брошен и не присмотрен.

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