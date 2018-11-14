Волгоградский подросток пронес топор в школу и принял яд в кабинете директора

Ученик восьмого класса пронес в школу в хуторе Красный Волгоградской области канистру с бензином, топор и ножи, а когда его отвели к директору, принял яд. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник агентства в правоохранительных органах сообщил, что школьник демонстративно выложил холодное оружие и горючую жидкость на парту, предположительно, чтобы напугать одноклассников. Учитель забрал все предметы и отправил мальчика к директору. «Там при взрослых подросток съел что-то — предположительно, крысиный яд. Его одноклассники тоже видели, что он что-то глотал еще в классе», — отметил собеседник агентства.

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Восьмиклассника доставили в больницу. По данным регионального управления Следственного комитета, угрозы его жизни и здоровью нет. СК и МВД проводят проверки. В полиции считают, что у подростка мог быть конфликт с кем-то в школе.

Ранее ученик не состоял на учете подразделения по делам несовершеннолетних. Его воспитывает мама, семья считается благополучной.

В октябре произошло несколько крупных нападений с участием подростков. 17 октября студент четвертого курса Владислав Росляков устроил бойню в Керченском политехническом колледже. Он взорвал несколько взрывпакетов, расстрелял учащихся и преподавателей, а потом покончил с собой. Его жертвами стали 20 человек. 31 октября в здании УФСБ в Архангельске 17-летний анархист привел в действие взрывное устройство. В результате сам он погиб, трое силовиков получили ранения. 6 ноября в Калининграде суд арестовал 24-летнего местного жителя за публичное оправдание действий нападавшего, а в Москве заключили под стражу школьника за изготовление бомбы. Для решения проблемы радикализации в интернете молодежи была создана специальная рабочая группа при МВД.

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